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أميركا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران
أميركا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران
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فارس الجميل : رئاسة الحكومة اصبحت وراء الرئيس ميقاتي وموقف الاخير لا يختلف عن كل المواقف العربية والدولية التي تدعو الى وقف اطلاق النار في غزة
2024-01-22 | 04:17
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فارس الجميل : رئاسة الحكومة اصبحت وراء الرئيس ميقاتي وموقف الاخير لا يختلف عن كل المواقف العربية والدولية التي تدعو الى وقف اطلاق النار في غزة
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