الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم

2024-01-22 | 04:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم
بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها...

بتاريخ 30-12-2023، أحبط مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية عملية تهريب /418,380/ حبة كبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية داخل عوارض خشبية ومحمّل عليها ماكينات للأعلاف، كانت معدّة للتهريب بواسطة الشحن البحري إلى إحدى الدول العربية، وتم توقيف صاحب شركة الشحن لبناني الجنسية.

و  نتيجة المتابعة الحثيثة، جرى كشف هويات المتورطين بعملية تهريب الكبتاغون من لبنان، بحيث تبيّن أنهما عراقيا الجنسية بالاشتراك مع شخص لبناني الجنسية.

و  بتاريخ 3-1-2024 وبعد عمليات الرصد والتعقب ومن خلال التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة في محلة الحمرا على أحد أفراد الشبكة وتمكّنت من توقيفه وهو من الجنسية اللبنانية.

   بالتحقيق معه، تبيّن أيضًا وجود شبكة لترويج الكريستال ميث ومادة GHB المخدّرة.

بالتاريخ ذاته ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكّن المكتب المذكور وبمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف المروّج في منطقة الحمرا وهو سوري الجنسية، وضُبِطَ بحوزته كمية من الكريستال ميث مقسّمة داخل أكياس ومعدة للبيع، وميزان حساس، حيث تبيّن أنهما كانا يقومان بترويجها لعدد من نزلاء الفنادق.

وبالتحقيق معهما، اعترفا أن شخصًا لبناني الجنسية هو المسؤول عن تأمين كميات الـ "GHB" المخدّرة حيث تم توقيفه بتاريخ ٩-١-٢٠٢٤ من قبل المكتب المذكور، واعترف باستحصاله عليها من شخص لبناني ملقب بـ "moe".

بتاريخ ١٥-١-٢٠٢٤ وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا من توقيف الأخير في محلة عين الرمانة، وضبط بحوزته /46،2/غ من الكريستال ميث مقسمة داخل مظاريف، /2،9/ غ ماريجوانا، /10/ حبات " XANAX"، /5/ حبات ليريكا، /6/ حبات سولباديين، ميزان حساس عدد /7/، /10/ ليتر من مادة الـ " GBL" المخدّرة.

 

بالتحقيق معه، اعترف بأنه استحصل عليها من هولندا.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته، كما تم تعميم بلاغي بحث وتحر دائم بحق المتورطين من الجنسية العراقية."

 
 
بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم

محليات

الكبتاغون

قوى الامن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة #الجديد : غارات للاحتلال الاسرائيلي قبل قليل على مروحين واطراف بلدة الطيبة وقصف مدفعي على حولا ودير ميماس وميس الجبل وسهل مرجعيون
بالفيديو - انهيار جديد على طريق ضهر البيدر يهدد السلامة العامة .. ومناشدة من وزير الاشغال

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024