"حزب الله": استهداف قوة من الجمع الحربي الاسرائيلي في مرتفع أبو دجاج و تحقيق إصابات مباشرة

حزب الله: استهدافنا قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعنا فيها إصابات مباشرة في رد أوّلي على جريمة اغتيال الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه