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يعقد في مكتب وزيرِ التربية في الوِزارة إجتماعٌ بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في مسعى لتوقيعِ ميثاق شرف بين الجانبين .. التفاصيل على الرابط:
2024-01-22 | 10:32
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يعقد في مكتب وزيرِ التربية في الوِزارة إجتماعٌ بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في مسعى لتوقيعِ ميثاق شرف بين الجانبين .. التفاصيل على الرابط:
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وزارة التربية
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