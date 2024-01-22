وزير التربية عباس الحلبي: المدارس الخاصة ستفتح ابوابها غداً بعد توقيع ميثاق الشرف بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين في وزارة التربية

يعقد في مكتب وزيرِ التربية في الوِزارة إجتماعٌ بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في مسعى لتوقيعِ ميثاق شرف بين الجانبين .. التفاصيل على الرابط: