اللواء: لا أجواء تفاؤلية قبل إنطلاق المسعى المحلي الجديد بدعم اللجنة الخماسية

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "ما هو مرتقب في المشهدية الرئاسية لا يتعدى عملية جس النبض لتحريك الملف من المعنيين والتسويق مجددا لمبادرة في هذا الملف"، لافتةً إلى أنه "لا يمكن في الوقت نفسه الحديث عن اجواء تفاؤلية قبل أن ينطلق المسعى المحلي الجديد بدعم اللجنة الخماسية، في الوقت الذي وصل البعض فيه إلى قناعة تفيد أن جبهة الجنوب منفصلة عن الاستحقاق الرئاسي، أي لا يمكن انتظار ما قد يستجد".