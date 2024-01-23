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محليات

ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات.. مفرزة إستقصاء بيروت توقف شخصين بجرم سرقة دراجة آليّة

2024-01-23 | 04:16
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ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات.. مفرزة إستقصاء بيروت توقف شخصين بجرم سرقة دراجة آليّة
ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات.. مفرزة إستقصاء بيروت توقف شخصين بجرم سرقة دراجة آليّة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وبنتيجة المُتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024 من توقيف شخصين، في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة، سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان:
م. ا. ع. (مواليد عام 1997) مطلوب بجرم سرقة سيّارات، وعدم نقل هويّة.
ع. ك. (مواليد عام 1982).
بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما كميّة من المخدّرات عبارة عن:
/13،5/ حبّة "كبتاغون"
كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف.
أقنعة، وأدوات تستخدم بعمليات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي).
أُعيدت الدرّاجة الآليّة إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".
 
ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات.. مفرزة إستقصاء بيروت توقف شخصين بجرم سرقة دراجة آليّة

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

سرقة

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