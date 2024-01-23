الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"المستقبل" يردّ على وزير التربية: من يدق الباب سيسمع الجواب

2024-01-23 | 07:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;المستقبل&quot; يردّ على وزير التربية: من يدق الباب سيسمع الجواب
"المستقبل" يردّ على وزير التربية: من يدق الباب سيسمع الجواب


صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"إختار معالي وزير التربية على الظلم عباس الحلبي الهروب إلى الإمام على قاعدة "إذا لم تستحِ فافعل ما شئت"، وهي قاعدة يبدو أنه شب وشاب عليها في كنف مرجعيته السياسية التي حاول في بيانه اللا تربوي، تبرئتها من مسؤولية فعلٍ سبقه لسانه الفصيح في إدانتها به، بكلام أفصح به في مجالسه عن أنه مغلوب على أمره، ولا يستطيع الاعتراض على ما تريده مرجعيته السياسية التي عينته وزيراً، ولا حول ولا قوة له إلا تنفيذ أوامرها في وزارة يجتهد في تحويلها إلى محمية سياسية لمرجعيته، كما اعتادت في كل وزارة أو مؤسسة تتولاها.
يا معالي القاضي بيانك ينطبق عليه القول المأثور "كاد المريب أن يقول خدوني". يُدينك ولا يعينك في الرد على وقائع أصابتك في صميم ما تحاضر به من عفة ومسؤولية، وتسببت لك بهذيان عكسه بيانك الموتور والحافل بالتناقضات، الذي جاء ليؤكد الحقيقة الساطعة لكل الناس بأنك نفذت "أمر عمليات سياسي" بقرار إزاحة أمل شعبان من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي.
من بيانك تدان يا معالي القاضي، فـ"ما دام القرار الظني لم يصدر بعد، وما دمت لا تكترث لكل الدعوات لاستبدال اي موظف ما لم يصدر قرار قضائي بشأنه أو يحال إلى المحاكمة، وما دمت لم تتخذ قراراً باستبدال أمل شعبان خلال مدة توقيفها مفسحاً المجال لتبيان الحقيقة وبالتالي حفظ كرامتها"، فماذا عدا وبدا حتى انقلبت على كل ما سبق ذكره في بيانك، واتخذت القرار بظلم أمل شعبان، وبالدوس على كرامتها بدل حفظها كما تدعي كذباً، ونصبت نفسك قاضياً يًسطر حكماً بإدانتها عبر القرارين، مستبقاً حكم القضاء الذي أخلى سبيلها، بعدما تبين في التحقيقات، زيف الاتهامات والافتراءات والفبركات بحقها؟!
ومن فمك تدان يا معالي القاضي، ومكتبك في وزارة التربية، ومن كان فيه لحظة استقبالك لأمل شعبان بعد إخلاء سبيلها، يشهد على ما قلته عن مناقبيتها ونظافة كفها وعدم شكك ببراءتها من كل الاتهامات، فماذا عدا ما بدا حتى انقلبت على نفسك واتخذت قراراً هجيناً بإقصاء من تشهد لها بالكفاءة والنزاهة والبراءة بدل التمسك بها في موقعها كنموذج يُحتذى به؟!
صاحب الحق سلطان، وكلمة الحق "بتجرح"، و"تيار المستقبل" لم يخرج عن أدبيات المخاطبة، بل كان يضع الأمور في نصاب الحق، لعل وعسى تراجع ما أقدمت عليه من خطأ وخطيئة بدل الهروب إلى الأمام في السياسة، و"تيار المستقبل" يا معالي الوزير لم يغادر الحياة الوطنية حتى يعود، بل هو في صلبها، وإن علق عمله السياسي التقليدي، فهو لم يعلق حضوره بين الناس، وفي الشأن العام، ولم يعلق دفاعه عن الحق، مهما كره الكارهون.
ومن يدق الباب سيسمع الجواب، وما أكثر الأجوبة!".
"المستقبل" يردّ على وزير التربية: من يدق الباب سيسمع الجواب

محليات

تيار المستقبل

عباس الحلبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي عارف العبد لـ #هنا_بيروت: الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها وهي تضغط لمنع نشوب الحرب في المنطقة لكنها لم تستطيع الى حد الآن ضبط "إسرائيل" التي وضعت أهدافاً صعبة التحقق لذلك لا أمدٌ للحرب
بالفيديو - تفاصيل الإجتماع بين نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وجمعية المصارف

اقرأ ايضا في محليات

عارف العبد : "الخماسية" ستبحث في المواصفات وليس بالأسماء.. والحزب وضع نفسه ولبنان بمشكلة كبيرة
Play
09:54
Play

عارف العبد : "الخماسية" ستبحث في المواصفات وليس بالأسماء.. والحزب وضع نفسه ولبنان بمشكلة كبيرة

عارف العبد : "الخماسية" ستبحث في المواصفات وليس بالأسماء.. والحزب وضع نفسه ولبنان بمشكلة كبيرة

09:54

عارف العبد : "الخماسية" ستبحث في المواصفات وليس بالأسماء.. والحزب وضع نفسه ولبنان بمشكلة كبيرة

عارف العبد : "الخماسية" ستبحث في المواصفات وليس بالأسماء.. والحزب وضع نفسه ولبنان بمشكلة كبيرة

أنطوان فرح حول قضية التعميم 151: سيتم إستعمال أموال المودعين المتبقية للتمويل
Play
09:51
Play

أنطوان فرح حول قضية التعميم 151: سيتم إستعمال أموال المودعين المتبقية للتمويل

أنطوان فرح حول قضية التعميم 151: سيتم إستعمال أموال المودعين المتبقية للتمويل

09:51

أنطوان فرح حول قضية التعميم 151: سيتم إستعمال أموال المودعين المتبقية للتمويل

أنطوان فرح حول قضية التعميم 151: سيتم إستعمال أموال المودعين المتبقية للتمويل

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"
09:48

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

09:48

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024