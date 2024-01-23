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محليات

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

2024-01-23 | 09:48
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ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به &quot;اليازا&quot;
ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

أظهرت صورة حديثة تشققاً أرضياً على طريق ضهر البيدر، وعلى إثر ذلك اصدرت جمعية اليازا بياناً قالت فيه أنه "في ظل عدم الأكتراث المزمن لأصحاب القرار لصيانة الطرقات الدولية، فإن اليازا  تطالب المجلس الأعلى للسلامة المرورية للانعقاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء للبحث في صيانة الطرقات الدولية وتطلب من المجلس ومن حكومة تصريف الأعمال ومن المجلس النيابي ضمن اطار سلطته الرقابية مناقشة وتقييم فعالية صرف قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي نقداً"، معتبرة أن "صرف هذا المبلغ 200 مليون دولار بدون تأمين صيانة الطرقات الدولية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وينبغي أخذ العبر منه كي لا يقع المسؤولون بهكذا اخطاء جسيمة في المستقبل".
ظهور تشققات أرضية على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما طالبت به "اليازا"

محليات

جمعية اليازا

طريق ضهر البيدر

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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23-1-2024
معلومات الجديد: اجتماع المركزي مع جمعية المصارف غداً سيتناول أزمة التمويل قبل إصدار التعميم الأربعاء ويطالب المركزي بأن يتقاسم التمويل مع المصارف مناصفة

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