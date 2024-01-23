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محليات

تحديثات حيّة ينقلها مراسل الجديد حول التطورات الميدانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة .. للمتابعة مباشرة :

2024-01-23 | 13:00
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تحديثات حيّة ينقلها مراسل الجديد حول التطورات الميدانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة .. للمتابعة مباشرة :

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تحديثات حيّة ينقلها مراسل الجديد حول التطورات الميدانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة .. للمتابعة مباشرة :

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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23-1-2024
معلومات الجديد: اجتماع المركزي مع جمعية المصارف غداً سيتناول أزمة التمويل قبل إصدار التعميم الأربعاء ويطالب المركزي بأن يتقاسم التمويل مع المصارف مناصفة

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"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك
01:58

"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك

أقدم ت. ر. (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.

01:58

"ضربها ورمى صخرة على رأسها".. رجل يقتل زوجته في سهل بوداي والقوى الأمنية تتحرّك

أقدم ت. ر. (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة
01:24

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".

01:24

"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به
01:17

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به

حسم رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.

01:17

"الشرق الأوسط": بري يحسم الجدل بشأن لقاء سفراء "الخماسية" به

حسم رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.

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