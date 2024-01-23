اللجنة الخماسية تعيد برمجة جداولها ... واهتمام سعودي بارز بملف رئاسة الجمهورية

أقدم ت. ر. (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".
حسم رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.