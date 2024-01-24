"الأخبار" نقلاً عن جنبلاط: لا مشكلة لي بالسير في إنتخاب فرنجية أو غيره
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "يشدّد جنبلاط على ضرورة انتخاب رئيس لتسيير شؤون الدولة. منذ عامين نراوح مكاننا وننتظر اتفاق المسيحيين. بالنسبة إليّ، لا موقف شخصياً لي من أحد. أسير بأيّ كان لملء المنصب، ولا مشكلة لي بالسير في انتخاب سليمان فرنجية أو غيره. أعلم أن هذا قد لا يكون موقف بعض أعضاء اللقاء الديمقراطي. لكنّه موقفي".
وأضافت الصحيفة عينها نقلاً عن جنبلاط: "لا يُعقل أن نستمر هكذا بعدما أصبح كل شيء بالإنابة. وحسناً فعلنا بالتمديد لقائد الجيش، رغم أنه ليس قادراً بعد على السفر لعدم وجود رئيس للأركان، لأن العقبة عند وزير الدفاع. وقد بلغني أنه كانت هناك أجواء إيجابية في اليومين الماضيين في هذا الشأن.
وتابعت: "بعض الخطاب المسيحي الأخير عن الفيدرالية والتقسيم لا يخيف جنبلاط لأن هذا هو الموقف نفسه دائماً ولا جديد فيه".
أما في ما يتعلق بالخلاف المستجدّ مع تيار المستقبل حول ملف المُدَّعى عليها أمل شعبان، بعدما أعفاها وزير التربية عباس الحلبي من مهامها، أسف جنبلاط لكون "موقف تيار المستقبل موقفاً من الماضي. ما فعله الوزير طبيعي طالما أن هناك تحقيقاً في ملف فساد بملايين الدولارات. لكنّ المشكلة أن شعبان قريبة السفير فوق العادة لسعد الحريري في موسكو"، نافياً وجود أيّ اتصال مع الحريري منذ الانتخابات النيابية الأخيرة.