"الأخبار" نقلاً عن جنبلاط: لا مشكلة لي بالسير في إنتخاب فرنجية أو غيره

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "يشدّد جنبلاط على ضرورة انتخاب رئيس لتسيير شؤون الدولة. منذ عامين نراوح مكاننا وننتظر اتفاق المسيحيين. بالنسبة إليّ، لا موقف شخصياً لي من أحد. أسير بأيّ كان لملء المنصب، ولا مشكلة لي بالسير في انتخاب سليمان فرنجية أو غيره. أعلم أن هذا قد لا يكون موقف بعض أعضاء اللقاء الديمقراطي. لكنّه موقفي".