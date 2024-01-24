كنعان: مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف