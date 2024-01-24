ميقاتي من مجلس النواب: الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح من مجلس النواب، ان "الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة".