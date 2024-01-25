النائب رازي الحاج لـ #الجديد : الاتجاه الاغلب ان لا نصوت على هذه الموزانة التي لا تعكس رؤية اقتصادية

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج لـ #الجديد : الاتجاه الاغلب ان لا نصوت على هذه الموزانة التي لا تعكس رؤية اقتصادية