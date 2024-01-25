أسامة سعد من مجلس النواب : لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات .. لمتابعة البث المباشر:

أسامة سعد من مجلس النواب : لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب