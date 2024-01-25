إنهيار سقف مدرسة في المنية.. وهذا ما قامت به الإدارة بخصوص الطالبات

تعرض سقف إحدى غرف مدرسة المنية الرسمية للبنات في حي البلاط للسقوط من غير أن تصاب أي طالبة بأذى، ما دفع إدارة المدرسة إلى صرف الطالبات فوراً من صفوفهن قبل انتهاء الدوام بعد اتصالهم بأهاليهن لهذه الغاية.