النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتية

النائب ياسين ياسين لـ #الجديد من مجلس النواب: بعد فشل العدو الذريع بعدم الوصول الى أي أهداف ظهر هذا التخبط في الكيان واليوم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ولبنان لا يتحمّل الحرب