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محليات

معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن المواصفات في بيان مفصل عند عودته الى بيروت

2024-01-25 | 13:43
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معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن المواصفات في بيان مفصل عند عودته الى بيروت
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن المواصفات في بيان مفصل عند عودته الى بيروت
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معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن المواصفات في بيان مفصل عند عودته الى بيروت

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الشرق الاوسط: سفراء "الخماسية" يمهدون لإعلان "ملامح" الرئيس الجديد
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بعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف "دوزنة" حراكهم الذي تبيّن، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، أنه لا يحمِل شيئاً جديداً

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بعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف "دوزنة" حراكهم الذي تبيّن، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، أنه لا يحمِل شيئاً جديداً

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