أشخاص بلشوا مسيرتهم من الصفر واليوم هني أبطال القصة.. "قصتي مع النجاح" الآن على الجديد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "الساعة 15:00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيعقَد في مجلس النواب جلسة عامة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2024.
اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان لقاء سفراء دول "اللجنة الخماسية بشأن لبنان" الذي عُقد في مقر إقامة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، يمهد لبدء جهود سوف يبذلها السفراء الخمسة لقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إلى لبنان لـ"إعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب".
بعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف "دوزنة" حراكهم الذي تبيّن، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، أنه لا يحمِل شيئاً جديداً