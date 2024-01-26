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أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية
أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الشائعات المُغرضة حول الاجتماع تهدف إلى تصوير خلاف غير حقيقي بين أصدقاء لبنان ومن يروّج لها يسعى لعرقلة التقدم نحو إنتخاب رئيس
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الشائعات المُغرضة حول الاجتماع تهدف إلى تصوير خلاف غير حقيقي بين أصدقاء لبنان ومن يروّج لها يسعى لعرقلة التقدم نحو إنتخاب رئيس
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أظهر استمرار جهودهم في حث قادة لبنان على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أظهر استمرار جهودهم في حث قادة لبنان على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة
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ميقاتي: موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة
2024-01-26 | 08:17
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ميقاتي: موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة
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ميقاتي: موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة
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ماذا في أسرار الصحف؟
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