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إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري "إسرائيلي" في مزارع شبعا المحتلة
إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري "إسرائيلي" في مزارع شبعا المحتلة
الكاتب الاقتصادي منير يونس لـ #الجديد: بعض الايجابيات على الموازنة تم طرحها في اللحظات الاخيرة عبر فرض ضرائب على أرباح "صيرفة" وغيرها
الكاتب الاقتصادي منير يونس لـ #الجديد: بعض الايجابيات على الموازنة تم طرحها في اللحظات الاخيرة عبر فرض ضرائب على أرباح "صيرفة" وغيرها
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جوني منير : التباين داخل اللجنة الخماسية شكلي ولقاء السفيرين السعودي والايراني له معنى لبناني
2024-01-27 | 05:32
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جوني منير : التباين داخل اللجنة الخماسية شكلي ولقاء السفيرين السعودي والايراني له معنى لبناني
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