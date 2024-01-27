جوني منير : التباين داخل اللجنة الخماسية شكلي ولقاء السفيرين السعودي والايراني له معنى لبناني

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري "إسرائيلي" في مزارع شبعا المحتلة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري "إسرائيلي" في مزارع شبعا المحتلة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري "إسرائيلي" في مزارع شبعا المحتلة

الكاتب الاقتصادي منير يونس لـ #الجديد: بعض الايجابيات على الموازنة تم طرحها في اللحظات الاخيرة عبر فرض ضرائب على أرباح "صيرفة" وغيرها