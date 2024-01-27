الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

أمن الدولة: أوقفنا مفبركي وناشري رسائل صوتيّة ونصيّة تسببت بإخلاء منازل ببلدة الجميجمة الحدودية

2024-01-27 | 08:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أمن الدولة: أوقفنا مفبركي وناشري رسائل صوتيّة ونصيّة تسببت بإخلاء منازل ببلدة الجميجمة الحدودية
أمن الدولة: أوقفنا مفبركي وناشري رسائل صوتيّة ونصيّة تسببت بإخلاء منازل ببلدة الجميجمة الحدودية



أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة- قِسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في سياق متّصل بالبيان السّابق الذي أصدرته المديريّة العامّة لأمن الدّولة حول الرسائل التي تدعو المواطنين إلى مغادرة قراهم في بعض المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة، والتي تبيّن أنّها غير جدّيّة وتمّ التحقيق مع مطلقيها. ظَهَرَ اليوم توزيعُ رسائل صوتيّة ونصّيّة في المناطق الحدوديّة أيضًا وتحديدًا في بلدة الجُمَيجُمَة، فأصاب الأهالي حالة من الهلع، وبدأ بعضهم بإخلاء منازلهم والنزوح. بعد متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة للأمر، قامت مديريّة النبطيّة الإقليميّة بكشف مفبركي هذه الرّسائل وناشريها من دون التثبّت من صحّتها، وأوقفتهم، وأجرت التحقيق معهم تحت إشراف القضاء، وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّهم".
ودعت المواطنين إلى "عدم إطلاق مثل هذه الاشاعات تحت طائلة الملاحقة القانونيّة أمام القضاء المختصّ".
***
أمن الدولة: أوقفنا مفبركي وناشري رسائل صوتيّة ونصيّة تسببت بإخلاء منازل ببلدة الجميجمة الحدودية

محليات

أمن الدولة

الجمجمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
أمن الدولة: مقطع صوتي مفبرك لقاصر تسبب بحالة هلع لأهالي الصوانة

اقرأ ايضا في محليات

بالصور - القاضي عويدات يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان
11:29

بالصور - القاضي عويدات يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، البابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث التقاه كما التقى أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين، وشارك عويدات أيضاً باحتفال قسم يمين قضاة الروتا في الفاتيكان.

11:29

بالصور - القاضي عويدات يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، البابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث التقاه كما التقى أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين، وشارك عويدات أيضاً باحتفال قسم يمين قضاة الروتا في الفاتيكان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024