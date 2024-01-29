الثلج عطّل مدارس ومؤسسات وقطع المياه عن قرى هذه المنطقة

تسببت العاصفة الثلجية في منطقة الشوف باقفال عدد كبير من المدارس والمؤسسات وشل حركة العبور على الطرق الرئيسية، بعدما تشكلت عليها طبقة اعاقت حركة المرور، ابتداء من ارتفاع نحو 900 متر وما فوق عن سطح البحر، وغطّت القرى والمرتفعات على نحو متقطع، بعدما بدأت صباحا وتجددت على نحو جزئي فترة بعد الظهر.