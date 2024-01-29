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محليات

الثلج عطّل مدارس ومؤسسات وقطع المياه عن قرى هذه المنطقة

2024-01-29 | 07:59
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الثلج عطّل مدارس ومؤسسات وقطع المياه عن قرى هذه المنطقة
الثلج عطّل مدارس ومؤسسات وقطع المياه عن قرى هذه المنطقة

تسببت العاصفة الثلجية في منطقة الشوف باقفال عدد كبير من المدارس والمؤسسات وشل حركة العبور على الطرق الرئيسية، بعدما تشكلت عليها طبقة اعاقت حركة المرور، ابتداء من ارتفاع نحو 900 متر وما فوق عن سطح البحر، وغطّت القرى والمرتفعات على نحو متقطع، بعدما بدأت صباحا وتجددت على نحو جزئي فترة بعد الظهر.

وأدت الامطار الغزيرة المترافقة الى انهيارات ترابية وصخرية، الحق بعضها ضررا بالخط الرئيسي للمياه بين الباروك وعدد من قرى الشوف الاعلى وانقطاع المياه عنها.
 
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محليات

الشوف

العاصفة الثلجية

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