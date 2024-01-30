بالفيديو - جنود اسرائيليون تسللوا إلى مستشفى ابن سينا "بلباس مدني"

نعت الجالية اللبنانية في الكوت ديفوار الشابَّين اللبنانيين مهدي وبلال عميص في حادث سير مروع على طريق أبيدجان – ياموسكرو في ساحل العاج، خلال توجههم من مدينة أبيدجان إلى مدينة ياموسوكرو لحضور مباراة منتخبَي ساحل العاج والسنغال في بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم.