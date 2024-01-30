الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الجديد" تكشف مضمون لقاء سفراء "الخماسية" مع بري

2024-01-30 | 13:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الجديد&quot; تكشف مضمون لقاء سفراء &quot;الخماسية&quot; مع بري
"الجديد" تكشف مضمون لقاء سفراء "الخماسية" مع بري

بعد اجتماعهم الاسبوع الماضي للتنسيق في خريطة طريق الملف الرئاسي، حرص سفراء دول اللجنة الخماسية على ان يكون لقاؤهم مع رئيس مجلس النواب تأكيدا عن وحدة موقفهم وجوابا على كل الكلام السابق عن خلافات في مقارباتهم حول الرئاسة اللبنانية.

"الجديد" تكشف محضر اللقاء وفيه كان الرئيس بري مرتاحا وايجابيا على حد ما نقلت مصادر دبلوماسية للجديد.

فبحسب المصادر الدبلوماسية فان "الشوكولا كانت الضيافة. وأن الرئيس بري استمع الى اهم النقاط التي شدد عليها السفراء.

اولا وحدة الموقف

ثانيا لا دخول في الاسماء

ثالثا، اعتبار الرئاسة ملفا طارئا وعاجلا ووجوب انتخاب الرئيس بغض النظر  عما يحصل على الحدود اللبنانية او في حرب غزة او في الاقليم وبالتالي تأكيد وجوب فصل الرئاسة عن الحدود.

رابعا، تأكيد  ألا مشكلة في الآلية الدستورية  لانتخاب الرئيس، والدليل على ذلك هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش. وبالتالي إن الازمة هي سياسية وليست دستورية.

خامسا، التوصل الى البحث في خيار ثالث للرئاسة بعدما أوصلت جلسة 14 حزيران الى جمود سياسي في البلد

سادسا، القيام بالمقتضى من مشاورات يختارها الرئيس بري اكانت ثنائية او ثلاثية وليس حوارا على طاولة مستديرة على ان تدعمها الخماسية لحصول الانتخاب

سابعا، تعبير السفراء عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة، اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة، او احد الموفدين منها."

 
"الجديد" تكشف مضمون لقاء سفراء "الخماسية" مع بري

محليات

نبيه بري

اللجنة الخماسية

وليد البخاري

ليزا جونسون

عين التينة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللواء: التصويب على البطريرك الراعي فيما خص أحداث الجنوب لم يكن صائباً
نداء الوطن: الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن الحزب اتخذ قراراً جديداً يخص المفاوضات مع اسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب
08:44

الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ "قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً".

08:44

الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ "قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024