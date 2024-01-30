"الجديد" تكشف مضمون لقاء سفراء "الخماسية" مع بري

"الجديد" تكشف محضر اللقاء وفيه كان الرئيس بري مرتاحا وايجابيا على حد ما نقلت مصادر دبلوماسية للجديد.

فبحسب المصادر الدبلوماسية فان "الشوكولا كانت الضيافة. وأن الرئيس بري استمع الى اهم النقاط التي شدد عليها السفراء.

اولا وحدة الموقف

ثانيا لا دخول في الاسماء

ثالثا، اعتبار الرئاسة ملفا طارئا وعاجلا ووجوب انتخاب الرئيس بغض النظر عما يحصل على الحدود اللبنانية او في حرب غزة او في الاقليم وبالتالي تأكيد وجوب فصل الرئاسة عن الحدود.

رابعا، تأكيد ألا مشكلة في الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس، والدليل على ذلك هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش. وبالتالي إن الازمة هي سياسية وليست دستورية.

خامسا، التوصل الى البحث في خيار ثالث للرئاسة بعدما أوصلت جلسة 14 حزيران الى جمود سياسي في البلد

سادسا، القيام بالمقتضى من مشاورات يختارها الرئيس بري اكانت ثنائية او ثلاثية وليس حوارا على طاولة مستديرة على ان تدعمها الخماسية لحصول الانتخاب

سابعا، تعبير السفراء عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة، اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة، او احد الموفدين منها."