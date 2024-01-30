المساعدون القضائيون يبدأون إضرابهم الشامل بدءا من بعد غد الخميس
أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل تعميما وزع على القضاة والمحامين تضمن "الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءا من بعد غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا".
وأورد المساعدون القضائيون أنهم في صدد "تحضير بيان مفصل حول مطالبهم سيصدر لاحقا، وذلك بعد استنفاد كل الوعود التي قطعها لهم المسؤولون ولم تنفذ".
وتجدر الإشارة الى أن إضراب المساعدين القضائيين يؤدي الى شل عمل المحاكم كافة، إضافة الى عدد من الدوائر الرسمية.