سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية .. التفاصيل على الرابط التالي:



إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال الحاج حسن: "وضعت دولة ألرئيس في اخر تطورات الملفات الزراعية وتحديدا بعد الازمات التي عصفت بالقطاع جراء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اكثر من ثلاثة اشهر ، وايضا العواصف المتتالية التي ادت الى اضرار كبيرة ان كان في الساحل او في الداخل. كما أطلعته على التحضيرات لتوقيع مذكرة تفاهم لبنانية -عراقية الاسبوع المقبل حيث سيكون وزير الزراعة العراقي ضيف بيروت ولبنان ، وفي هذا الاطار اكد دولة الرئيس أن العلاقة مع العراق استراتيجية واخوية نظرا لتاريخ العلاقات بين البلدين وما يقدمه العراق من دعم للبنان".

أضاف: "كما اطلعت دولته على ما تقوم به وزارة الزراعة في ملف القمح، واكدت له ان هناك بعض الملفات في القطاع الزراعي يجب ان تكون اولوية من خلال الدعم الدولي ومن خلال الدعم الداخلي،وبالطبع كان دولته متجاوباً جداً".

ورداً على سؤال عن استيراد البطاطا المصرية قال وزير الزراعة: "اننا ملتزمون بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بحيث يبدأ الاستيراد اعتباراً من الأول من شباط ولغاية 31 آذار المقبل ، وقد ناقشنا الامر مطولا ان كان مع المزارعين او التجار او المصدرين، ونأمل اليوم ان تكون هناك انسيابية في هذا الاطار، خصوصا وان العلاقات مع الاخوة في مصر متينة جدا واستراتيجية، لان مصر تقف الى جانبنا بحيث ان كل الفواكه الصيفية كانت تصدر باغلبها الى الشقيقة مصر وبالتالي هذا امر ايجابي ومفيد جدا لاننا نرسم اليوم إعادة الثقة ما بين لبنان والدول العربية ودول العالم".



الجامعة اللبنانية

كما إستقبل رئيس الحكومة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، وجرى البحث في أوضاع الجامعة ومطالبها.



النائب صادق

كما استقبل رئيس الحكومة النائب وضّاح صادق الذي اوضح انه بحث مع الرئيس ميقاتي موضوع "مشروع مزهر السكني" في الناعمة، وما يشكله من خطر على القاطنين في المشروع، مشيرا الى ان هناك حوالى مئة عائلة مهددة بالتشرد.

وقال: "لقد اصدر محافظ جبل لبنان قرارا باخلاء المشروع ومعه حق في ذلك، وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا وسنتحرك مع الهيئة العليا للإغاثة لمحاولة ايجاد طريقة لمعالجة الامر".

اضاف: "كما تطرقنا الى اهمية تزفيت الشوارع في مدينة بيروت، وكيفية تحسين واردات بلدية بيروت من خلال الاستفادة من لوحات الاعلانات الموجودة على الجسور".



مصرف لبنان

وإستقبل رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.



وزير الصحة

وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً بوزير الصحة فراس ابيض واوعز له بايلاء العناية القصوى بالفنان صلاح تيزاني (أبو سليم) الذي أدخل الى المستشفى بعد اصابته بعارض صحي طارئ.