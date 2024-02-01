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أديب عبد المسيح لـ #هنا_بيروت: أنا أعتبر إسرائيل عدو أكثر ما حزب الله بعتبرها عدواً له .. "ما خدا يزايد علينا" وأنا كلبناني يمكنني ان ارفض استخدام الاراضي اللبنانية ضد اي جهة
2024-02-01 | 08:28
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أديب عبد المسيح لـ #هنا_بيروت: أنا أعتبر إسرائيل عدو أكثر ما حزب الله بعتبرها عدواً له .. "ما خدا يزايد علينا" وأنا كلبناني يمكنني ان ارفض استخدام الاراضي اللبنانية ضد اي جهة
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