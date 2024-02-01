أديب عبد المسيح لـ #هنا_بيروت: أنا أعتبر إسرائيل عدو أكثر ما حزب الله بعتبرها عدواً له .. "ما خدا يزايد علينا" وأنا كلبناني يمكنني ان ارفض استخدام الاراضي اللبنانية ضد اي جهة