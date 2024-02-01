معلومات الجديد: مصرف لبنان عقد اجتماعات مع المصارف في اليومين الماضيين لبت موضوع التعميم البديل عن ١٥١ الذي يسمح للمودع بسحب 150$ وبحسب المصادر سيعقد اجتماع غدا لإقرار التعميم ووضعه حيّز التنفيذ