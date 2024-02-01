الشركات المستوردة للنفط: يتوقع استئناف تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات المقبلة

واضاف البيان: "بناء عليه، ننتظر بايجابية النص النهائي من قبل المجلس النيابي الكريم، لنبني على الشيء مقتضاه.

ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم المواد النفطية في الساعات المقلبة".