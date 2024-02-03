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محليات

جولة على أشهر أنواع الأعشاب البرية والورود بـ "العودة إلى النملية" بعد قليل على الجديد

2024-02-03 | 10:32
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جولة على أشهر أنواع الأعشاب البرية والورود بـ &quot;العودة إلى النملية&quot; بعد قليل على الجديد
جولة على أشهر أنواع الأعشاب البرية والورود بـ "العودة إلى النملية" بعد قليل على الجديد

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جولة على أشهر أنواع الأعشاب البرية والورود بـ "العودة إلى النملية" بعد قليل على الجديد

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الشيخ نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب
11:03

الشيخ نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب

أكد الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني، أن "حزب الله ساند غزة وأهل غزة وأهل فلسطين من خلال المواجهة التي تجري في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه حمى لبنان وردع إسرائيل ووضع حداً للأفكار التي تنشأ في ذهن القيادة الإسرائيلية في محاولة الهجوم على لبنان أو الاعتداء الواسع على لبنان، وهم يعلمون أنَّ حزب الله جاهز دائماً حتى عندما يعطي 5% من قدرته أو يعطي 5% من نشاطه الجهادي، إنما يحتفظ بالقدرة الباقية للوقت اللازم".

11:03

الشيخ نعيم قاسم: في حال استمر عدوان إسرائيل سنرد بما يناسب

أكد الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني، أن "حزب الله ساند غزة وأهل غزة وأهل فلسطين من خلال المواجهة التي تجري في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه حمى لبنان وردع إسرائيل ووضع حداً للأفكار التي تنشأ في ذهن القيادة الإسرائيلية في محاولة الهجوم على لبنان أو الاعتداء الواسع على لبنان، وهم يعلمون أنَّ حزب الله جاهز دائماً حتى عندما يعطي 5% من قدرته أو يعطي 5% من نشاطه الجهادي، إنما يحتفظ بالقدرة الباقية للوقت اللازم".

فضل الله خلال جولة على القرى الحدودية: الميدان يتحدّث.. وتهديدات العدو لن تنفعه
10:15

فضل الله خلال جولة على القرى الحدودية: الميدان يتحدّث.. وتهديدات العدو لن تنفعه


أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المنطقة الحدودية بأهلها الصامدين فيها والنازحين منها، يعطون دروساً في لبنان والمنطقة، في كيفية صناعة الحياة الحقيقية، لأنهم متشبثون بأرضهم، ومتمسكون بحياة العزة والكرامة والحرية، ويقدمون أغلى الدماء، دماء أبنائهم، ويقدمون بيوتهم وأرزاقهم وأملاكهم من أجل قضية مقدسة، ألا وهي قضية الدفاع بلدهم وعن هذا الوجود.

10:15

فضل الله خلال جولة على القرى الحدودية: الميدان يتحدّث.. وتهديدات العدو لن تنفعه


أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المنطقة الحدودية بأهلها الصامدين فيها والنازحين منها، يعطون دروساً في لبنان والمنطقة، في كيفية صناعة الحياة الحقيقية، لأنهم متشبثون بأرضهم، ومتمسكون بحياة العزة والكرامة والحرية، ويقدمون أغلى الدماء، دماء أبنائهم، ويقدمون بيوتهم وأرزاقهم وأملاكهم من أجل قضية مقدسة، ألا وهي قضية الدفاع بلدهم وعن هذا الوجود.

توفيق شومان : الثنائي لا يريد رئيس تحدٍّ.. والعقدة في مرحلة ما بعد الإنتخابات
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09:49
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توفيق شومان : الثنائي لا يريد رئيس تحدٍّ.. والعقدة في مرحلة ما بعد الإنتخابات

توفيق شومان : الثنائي لا يريد رئيس تحدٍّ.. والعقدة في مرحلة ما بعد الإنتخابات

09:49

توفيق شومان : الثنائي لا يريد رئيس تحدٍّ.. والعقدة في مرحلة ما بعد الإنتخابات

توفيق شومان : الثنائي لا يريد رئيس تحدٍّ.. والعقدة في مرحلة ما بعد الإنتخابات

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