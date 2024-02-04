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محليات

إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر

2024-02-04 | 10:53
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إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر
إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر

إثر الحادث المروّع الذي هز لبنان من أقصاه الى أقصاه عندما تسبب بإنقلاب سيارة في مجرى نهر بيروت، أصدرت جمعية اليازا بيانا لفتت فيه الى إنتفاء وجود حاجز جانبي للنهر في المنطقة التي شهدته وفي محيطها.

وقالت الجمعية عينها: "سواء كان عدم وجوده ناتج عن إهمال أي من الوزارات المعنية سواء كانت الطاقة أم الأشغال، أم البلديات التي يقع جانبا نهر بيروت ضمن نطاقها، ام المتعهدون، أم ناتج عن سرقة الحاجز الحديدي وما كان يستدعي من السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة من تحقيقات، وتركيب بديل عن المسروق، فإن التقاعس يبقى ثابت في هذا المجال وقد تسبب بقتيل واقله جرحى آخرين، وهو لم يكن الاول وقد لا يكون الأخير طالما الإهمال باقٍ ويعم الطرقات، وكم من جوانب خطرة للجسور والطرقات تفتقد اليوم للحواجز الحديدية أو الإسمنتية.
من هنا تهيب جمعية اليازا المسؤولين المعنيين وتناشدهم بإلحاح إيلاء هذا التقصير الفاضح الاولوية رغم كل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الوطن اتقاء من إزهاق أرواح المواطنين وحفاظاً على السلامة المرورية. يازا . الاحد ٤ شباط ٢٠٢٤". 
إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر

محليات

نهر بيروت

جمعية اليازا

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