حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري توجه الى السعودية

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الرئيس الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية والقرار بيده ان كان يريد العودة الى العمل السياسي
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة ،بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.
نعى حزب الله ثلاثة شهداء هم سلمان فقيه من بلدة عيترون و عباس الخرسا من بلدة الطيري و عباس ناصر من بلدة يارون.