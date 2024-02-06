بصواريخ "بركان" و"فلق".. حزب الله يستهدف ثكنة راميم ومحيط موقع جل العلام
أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه إستهدف "عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابه إصابةً مباشرة".
في السياق، صدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه إصابةً مباشرة".