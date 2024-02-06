في السياق، صدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ‏انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابةً مباشرة".‏