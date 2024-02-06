حزب الله: استهدفنا بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم
اعلن حزب الله استهداف "التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه."
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة."