حزب الله: استهدفنا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏"

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