الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
03:01
لحظة مؤثرة... فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة وفيديو يوّثق العفوية!
02:39
زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!
14:50
فتاة "عارية" بعرض أزياء تثير غضباً في العراق ... والاجهزة المعنية تتحرك
11:35
شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!
11:20
فك رموز مخطوطات عمرها نحو 2000 عام باستخدام الذكاء الاصطناعي
محليات
محمد نمر: الخماسية لا تفرض الإملاءات ولا الأسماء الرئاسية... لكن هذا ما يريده القطري
2024-02-07 | 06:34
A-
A+
محمد نمر: الخماسية لا تفرض الإملاءات ولا الأسماء الرئاسية... لكن هذا ما يريده القطري
مقالات ذات صلة
ملحم الرياشي لـ #الجديد: مرجع قطري أبلغني أنه فور إنتهاء الحرب في غزة سيتم إنهاء ملف رئاسة الجمهورية على يد اللجنة الخماسية
معلومات الجديد: سليمان فرنجية أبلغ المبعوث القطري "أبو فهد" بأنه مستمر بترشحه لرئاسة الجمهورية
اللجنة الخماسية تعيد برمجة جداولها ... واهتمام سعودي بارز بملف رئاسة الجمهورية
محمد نمر: الخماسية لا تفرض الإملاءات ولا الأسماء الرئاسية... لكن هذا ما يريده القطري
محليات
اللجنة الخماسية
محمد نمر
ابو فهد
قطر
السعودية
رئاسة الجمهورية
العودة الى الأعلى
محمد نمر يغازل الحريري على الهواء ويكشف هل سيعود الأخير للعمل السياسي؟
كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في ذكرى الإسراء والمعراج
اقرأ ايضا في محليات
08:39
رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة من مجلس الجنوب للجديد : البحث تناول تقديم المساعدات للنازحين والصامدين في منازلهم
08:39
رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة من مجلس الجنوب للجديد : البحث تناول تقديم المساعدات للنازحين والصامدين في منازلهم
08:30
وسام شباط لـ #هنا_بيروت: الجدول الزمني للحفر ستتسلمه إدارة هيئة البترول في أواخر شهر شباط ولكن من اليوم وحتى أيار 2025 تُعتبر الشركات أتمّت واجبها التعاقدي
08:30
وسام شباط لـ #هنا_بيروت: الجدول الزمني للحفر ستتسلمه إدارة هيئة البترول في أواخر شهر شباط ولكن من اليوم وحتى أيار 2025 تُعتبر الشركات أتمّت واجبها التعاقدي
08:29
وسام شباط لـ #هنا_بيروت: التوقيت هو أسوأ ما اصاب البئر الذي تم حفره في البلوك رقم 9 ولن تتغير نتيجته مهما تغيرت الظروف فوق الارض
08:29
وسام شباط لـ #هنا_بيروت: التوقيت هو أسوأ ما اصاب البئر الذي تم حفره في البلوك رقم 9 ولن تتغير نتيجته مهما تغيرت الظروف فوق الارض
يحدث الآن
محليات
08:39
رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة من مجلس الجنوب للجديد : البحث تناول تقديم المساعدات للنازحين والصامدين في منازلهم
فن
08:34
اول ظهور للملك تشارلز بعد تشخيصه بالسرطان
محليات
08:30
وسام شباط لـ #هنا_بيروت: الجدول الزمني للحفر ستتسلمه إدارة هيئة البترول في أواخر شهر شباط ولكن من اليوم وحتى أيار 2025 تُعتبر الشركات أتمّت واجبها التعاقدي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:08
جعجع: حزب الله لن ينسحب من الجنوب وهو يخدع الأميركيين
2023-11-30
ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...
2023-11-05
كورتني كارداشيان تضع طفلها الأول من ترافيس باركر
03:08
إعلام العدو: نتنياهو يجتمع مع مجلس الحرب خلال الساعات القادمة لمناقشة رد حماس
2023-11-14
دكتور فود يوثق لحظات ولادة ابنه بفيديو ويتعرض للهجوم: شروق فتحت اجريها قدام الملايين
2023-11-05
حزب الله ينعي الشهيد قاسم إبراهيم أبو طعام من مدينة صور
بالفيديو
بالفيديو
06:41
محمد نمر يغازل الحريري على الهواء ويكشف هل سيعود الأخير للعمل السياسي؟
06:34
محمد نمر: الخماسية لا تفرض الإملاءات ولا الأسماء الرئاسية... لكن هذا ما يريده القطري
06:02
كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في ذكرى الإسراء والمعراج
04:36
صهيب جوهر: قد يقوم حزب الله بسحب بعض قواته مقابل هذا الأمر... وهوكشتاين يحمل الحل
14:04
المشهد السياسي | المرشح الثالث لم يكن في جعبة سيجورنيه .. والى تعيين رئيس الأركان الخميس در
14:00
فرنسا تسوق لدور أكبر للجيش اللبناني في الجنوب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
14:50
فتاة "عارية" بعرض أزياء تثير غضباً في العراق ... والاجهزة المعنية تتحرك
منوعات
14:50
فتاة "عارية" بعرض أزياء تثير غضباً في العراق ... والاجهزة المعنية تتحرك
عربي و دولي
02:22
3 مراحل للتهدئة... ماذا اقترحت حماس لتبادل الأسرى؟
عربي و دولي
02:22
3 مراحل للتهدئة... ماذا اقترحت حماس لتبادل الأسرى؟
عربي و دولي
09:34
إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة
عربي و دولي
09:34
إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة
محليات
10:50
عثر عليه جثة هامدة في مرآب للسيارات قرب صور
محليات
10:50
عثر عليه جثة هامدة في مرآب للسيارات قرب صور
محليات
12:26
نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية
محليات
12:26
نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية
محليات
02:09
بالصورة - غارة إسرائيلية استهدفت محطة ضخ المياه في سهل الوزاني
محليات
02:09
بالصورة - غارة إسرائيلية استهدفت محطة ضخ المياه في سهل الوزاني
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024