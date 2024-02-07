شو ناطرين لتعرفوا مين رح يربح السيارة والجوائز القيمة؟.. #خلي_عينك_عالجديد الآن مباشرة على الجديد

معلومات الجديد: تباين في الأراء بين مجموعة النواب يعقوبيان خلف حمدان صليبا منيمنة وياسين وسيجتمعون ليتخدوا قرارهم للمشاركة بالجلسة التشريعية على أن يبقوا موحدين في القرار النهائي