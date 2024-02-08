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2024-02-08 | 16:31
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إعلام العدو: صافرات الإنذار تنطلق في الجليل الأعلى بعد انباء عن اطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخاً من جنوب لبنان
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