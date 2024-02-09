جعجع يسأل بري: ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية؟



كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "إكس":

"إلى دولة الرئيس نبيه بري..

طبعًا يحقّ لك، دولة الرئيس، وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة تبعًا للقواعد الديموقراطية والدستورية وأن تتمسّك به أيضًا، كما يحقّ لغيرك أن يدعم مرشّحًا إلى الرئاسة ويتمسّك به، إذاً، ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كلّ الحوارات الجانبية والتي امتدّت لأكثر من خمسة عشر شهر خلت، وما زالت مستمرة، لم تبدِّل في مواقف أي من الفريقين؟

الحلّ الوحيد، دولة الرئيس، في هذه الحالة هو في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحين المطروحين".