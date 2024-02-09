"التيّار الوطني الحر" رحّب بكلام الراعي: وضع الأصبع على جرح الوطن

رحّب "التيار الوطني الحر"، في بيان، بـ "كلام غبطة البطريرك الراعي في عيد مار مارون اذ وضع الاصبع على جرح الوطن برفضه حكم الدويكا وتغييب المكون المسيحي عن الحكم؛ بعملية إقصاء مُبرمجة، بدءًا من إقفال القصر الجمهوريّ وصولًا إلى انتهاك الدستور اللبنانيّ.وادانته ضرب الشراكة والمخالفات الميثاقية والدستورية للحكومة والمجلس وعلى رأسها التعيينات".