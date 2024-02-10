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معلومات الجديد: وزير الخارجية الايراني اكد للوزير بو حبيب ان ايران تؤيد اي توافق لبناني حول ملف رئاسة الجمهورية

2024-02-10 | 09:33
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معلومات الجديد: وزير الخارجية الايراني اكد للوزير بو حبيب ان ايران تؤيد اي توافق لبناني حول ملف رئاسة الجمهورية
معلومات الجديد: وزير الخارجية الايراني اكد للوزير بو حبيب ان ايران تؤيد اي توافق لبناني حول ملف رئاسة الجمهورية
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معلومات الجديد: وزير الخارجية الايراني اكد للوزير بو حبيب ان ايران تؤيد اي توافق لبناني حول ملف رئاسة الجمهورية

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