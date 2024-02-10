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معلومات الجديد: لم يطرح وزير الخارجية الايراني أي خطة حول مرحلة ما بعد الهدنة وانما وضع زيارته في اطار الدعم للبنان وانهاء الحرب تمهيدا لتسوية كل الملفات
2024-02-10 | 09:38
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معلومات الجديد: لم يطرح وزير الخارجية الايراني أي خطة حول مرحلة ما بعد الهدنة وانما وضع زيارته في اطار الدعم للبنان وانهاء الحرب تمهيدا لتسوية كل الملفات
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