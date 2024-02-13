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محليات

ذكرى 14 شباط تتصدر المشهد السياسي

2024-02-13 | 14:13
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ذكرى 14 شباط تتصدر المشهد السياسي

لليوم الثاني على التوالي يستحوذ الرئيس سعد الحريري على المشهد السياسي الداخلي، من مواعيد مع الاحزاب اللبنانية الى دعوات تلقاها عبر سفراء بعض البلدان مرورا بزيارات الدبلوماسيين . إلا أن الافق السياسي المرافق لهذه الزيارة الموقتة لا يزال مغلقا.

 وبحسب المعلومات ونقلا عمن التقوا الشيخ سعد فقد بقي  التداول  محصورا بالعموميات مع الحفاظ على طابع المناسبة كمحطة  سنوية ثابتة في  روزنامة بيت الوسط ، وفي المعلومات أنه ستكون للحريري كلمة أو دردشة مع الصحافيين حول الاوضاع في لبنان يوم الخميس .
أفق سعد الحريري السياسي ينطبق أيضا على الملف الرئاسي الذي جاء توصيفه الدقيق  خلال زيارة  رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق  وليد جنبلاط الى موسكو  ولقائه  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف .  فقد كشفت صحيفة الجمهورية   أن مسألة الشغور  لم تأخذ حيزا واسعا من المداولات بين الطرفين  أما السبب   فعدم تلمس مؤشرات جدية الى قرب انتخاب رئيس الجمهورية  وقد تقاطع لافروف مع جنبلاط  على قناعة مفادها أن محاولات فصل هذا الاستحقاق عن ملف غزة والجنوب، هي غير واقعية حاليا  أما عن موعد  زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت  فيعلق أحد السياسيين بالقول : لشو يجي ؟  
 
ذكرى 14 شباط تتصدر المشهد السياسي

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