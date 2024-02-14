الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف "التصعيد الخطير" في جنوب لبنان
أكّدت الأمم المتحدة ضرورة وقف "التصعيد الخطير" للعنف بين جيش العدو الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد سلسلة غارات شنّها العدو وأدت الى إستشهاد أربعة أشخاص.
واوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له، "إن التصعيد الأخير هو بالفعل خطير ويجب أن يتوقف".
كما نوّه إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت "تحولًا في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة في لبنان" شمل "استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق".