الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف "التصعيد الخطير" في جنوب لبنان

واوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له، "إن التصعيد الأخير هو بالفعل خطير ويجب أن يتوقف".

كما نوّه إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت "تحولًا في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة في لبنان" شمل "استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق".