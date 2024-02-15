نداء الوطن: دعوات دولية للتهدئة منعاً لتوسع الصراع
كتبت صحيفة نداء الوطن بأنه "دعوات دولية للتهدئة بين الطرفين، اللبناني والاسرائيلي، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، أنّ الوضع في لبنان خطير لكنّه لم يبلغ نقطة اللاعودة، مشيراً إلى أنّ فرنسا منخرطة في حلّ النزاع، بهدف تجنّب حرب جديدة في لبنان.
كما أبدى الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قلق واشنطن من التصعيد بين الطرفين، ولكنّه قال إنّها لا تزال تحاول الدفع قدماً لحلّ هذه القضية ديبلوماسيّاً ومنع توسّع الصراع.
من جهته، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الى ضرورة وقف هذا التصعيد الخطير، مشيراً إلى أنّ قوة اليونيفيل رصدت تحوّلاً في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله"، شمل استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق.