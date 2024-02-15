نداء الوطن: دعوات دولية للتهدئة منعاً لتوسع الصراع

كتبت صحيفة نداء الوطن بأنه "دعوات دولية للتهدئة بين الطرفين، اللبناني والاسرائيلي، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، أنّ الوضع في لبنان خطير لكنّه لم يبلغ نقطة اللاعودة، مشيراً إلى أنّ فرنسا منخرطة في حلّ النزاع، بهدف تجنّب حرب جديدة في لبنان.

