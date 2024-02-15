حسين شعيتو : لا نقبل أن يُملي علينا أحد اي قرار مُتعجرف

علمت "الجمهورية" أن "الرئيس سعد الحريري تلقى اتصالا من الرئيس ميشال عون فقط ولم يتلق اي اتصال من القادة المسيحيين لا سمير جعجع ولا جبران باسيل لكن وفد حزب القوات اللبنانية كان الأبرز وفق مشهدية الوفود الرسمية الحزبية ووفق المعلومات ان الرسالة الابرز ان لم نقل النصيحة الابرز فقد توجه بها الحريري للمسيحيين وتحديدا لوفد حزب القوات اللبنانية محذراً اياهم من ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس متخوفاً من فقدان المسيحيين مراكزهم في الدولة يوما بعد يوم.. وضمناً كأنه عنى رئاسة الجمهورية".