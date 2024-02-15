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محليات

باسيل : لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبا ومندّدا بالعدوان الاسرائيلي

2024-02-15 | 14:17
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باسيل : لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبا ومندّدا بالعدوان الاسرائيلي
باسيل : لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبا ومندّدا بالعدوان الاسرائيلي

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس": "مع التأكيد على موقفنا السياسي بعدم ربط جنوب لبنان بغزّة، لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبًا ومندّدًا بالعدوان الاسرائيلي ومتضامناً متلاحمًا مع اهلنا بالجنوب."

واضاف: "نتنياهو المأزوم يخرق كل قواعد الاخلاق ويقتل المدنيين في غزة وجنوب لبنان، اما العالم فبالكاد يطلق مواقف رفع عتب. تحية لأرواح الشهداء والضحايا الأبرياء والعزاء لكل من فقد عزيزًا بسبب إجرام اسرائيل."
 
باسيل : لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبا ومندّدا بالعدوان الاسرائيلي

محليات

باسيل

جنوب لبنان

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