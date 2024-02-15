باسيل : لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبا ومندّدا بالعدوان الاسرائيلي

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس": "مع التأكيد على موقفنا السياسي بعدم ربط جنوب لبنان بغزّة، لا يمكن لموقفنا الوطني والانساني الّا ان يكون شاجبًا ومندّدًا بالعدوان الاسرائيلي ومتضامناً متلاحمًا مع اهلنا بالجنوب."