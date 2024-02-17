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محليات

مولوي خلال الاجتماع الرباعي في عمان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات

2024-02-17 | 05:51
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مولوي خلال الاجتماع الرباعي في عمان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات
مولوي خلال الاجتماع الرباعي في عمان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات

شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.

ورأى في كلمة، ان "امننا العربي مشترك فحدودنا متقاربة ومتداخلة ما يحتّم علينا العمل بجهد لحماية بلداننا ومجتمعاتنا من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة".

واشار الى "أن موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيبه أن يكون مصدر اذى وضرر لأبنائه او للدول العربية الشقيقة والخليج العربي".

وقال: "مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الامنية اللبنانية"، منوها بالدور "الذي تقوم به الأجهزة كافة".

وشدد على ضرورة مواصلة "التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة".
مولوي خلال الاجتماع الرباعي في عمان: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات

محليات

بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات

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