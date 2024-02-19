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النائب اسامة سعد من مجلس النواب: قد نجد أنفسنا في مواجهة حرب شاملة في ظل الأوضاع الراهنة وبغض النظر عن ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بكل الأحوال
2024-02-19 | 05:43
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النائب اسامة سعد من مجلس النواب: قد نجد أنفسنا في مواجهة حرب شاملة في ظل الأوضاع الراهنة وبغض النظر عن ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بكل الأحوال
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عباس ضاهر: بري جاهز لبذل جهوده الرئاسية بهذه الحالة... وهل من رئيس قريباً؟
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