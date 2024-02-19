النائب اسامة سعد من مجلس النواب: قد نجد أنفسنا في مواجهة حرب شاملة في ظل الأوضاع الراهنة وبغض النظر عن ذلك فإننا بحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بكل الأحوال